Erdoğan'ın "Abartı buluyorum" sözlerine gözyaşlarıyla yanıt verdi!
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evine ekmek götüremediğini söyleyen yurttaşa “Abartlı buluyorum" şeklinde yanıt vermesinin ardından sosyal medyada Salih Durmaz isimli evsiz ve engelli yurttaşın gözyaşlarına boğulduğu sokak röportajı gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde Malatya’ya giden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otobüs ile gezerek halka çay dağıtmıştı. Çay dağıttığı sırada halktan biri Erdoğan’a “Geçinemiyoruz, evimize ekmek götüremiyoruz” dedi. Yurttaşın bu sözlerine Erdoğan “Abartlı buluyorum, al keyif çayıdır bu, çay iç” yanıtını vermişti.
EVSİZ VE ENGELLİ YURTTAŞ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kendine Muhabir isimli youtube kanalındaki sokak röportajında yurttaşlara "Evinize ekmek götürebiliyor musunuz?" diye soruldu. Röportajlar sırasında Salih Durmaz isimli evsiz bir yurttaşın isyanı sosyal medyaya damga vurdu.
Evsiz yurttaş karşılaştığı soru karşısında gözyaşlarını tutamadı. Röportaj boyunca gözyaşlarına hakim olamayan Durmaz, "Ben ekmek bulamıyorum ki! Bu haldeyim bu..." diyerek bacağındaki engeli gösterdi.
Yardım alamadığını belirten Durmaz gelirinin sadece 437 lira olduğunu söyledi. Yardımlara başvurduğunu belirten Durmaz, yetkililerin kendisine "10 gün sonra gel, 20 gün sonra gel..." dediklerini ifade etti.
ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SORULDU
Sözlerine devam eden Durmaz yetkililere seslenirken gözyaşlarıyla "bana baksınlar" diye haykırdı. Erdoğan'ın sözlerinin sorulması üzerine ise Durmaz "Ne abartacağım ya! Sorun herkese kardeşim. Bir şeyim yok benim, Evim de yok, dışarıda yatıyorum." dedi.
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