Erdoğan'ın dikkat çeken görüntüleri
Halkın koronavirüs kurallarına uymadığını söyleyerek “Şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız" diyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, konuşmasına başlamadan önce, hiçbir koruyucu önlem almadan taktığı maskeyi çıkararak İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a verdiği anlar kameralara yansıdı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün cuma namazı çıkışında yaptığı açıklama öncesinde kameralara yansıyan bir detay dikkat çekti.
Halkı koronavirüs önlemlerini uymamakla eleştiren ve bu nedenle önlemlerin yeniden artırılacağı sinyalini veren AKP’li Cumhurbaşkanı, yapacağı konuşma öncesinde yüzündeki maskeyi çıkararak yanında bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a verdi.
Erdoğan maskeyi katlamadan açık bir şekilde Altun’a verirken, ikilinin bu sırada herhangi bir önlem almadığı görüldü.
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