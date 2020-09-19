Erdoğan'ın dikkat çeken görüntüleri

19 Eylül 2020 Cumartesi, 11:46

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün cuma namazı çıkışında yaptığı açıklama öncesinde kameralara yansıyan bir detay dikkat çekti.

Halkı koronavirüs önlemlerini uymamakla eleştiren ve bu nedenle önlemlerin yeniden artırılacağı sinyalini veren AKP’li Cumhurbaşkanı, yapacağı konuşma öncesinde yüzündeki maskeyi çıkararak yanında bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a verdi.

Erdoğan maskeyi katlamadan açık bir şekilde Altun’a verirken, ikilinin bu sırada herhangi bir önlem almadığı görüldü.