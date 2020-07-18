Erdoğan'ın fotoğraflarını yırtıp atan Belediye Başkanı'nın görüntüleri ortaya çıktı

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 22:21

Sivas’ın Hafik ilçe Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, MHP’den ihraç edilmişti.

MHP yönetiminin önceki açıklamalarında, “Partinin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle” ihraç edildiğini duyurduğu Çuhadaroğlu'nun Erdoğan'ın fotoğraflarını yırtarken kaydedilen görüntüleri çıktı.

Oda tv'nin Büyük Sivas Haber’e dayandırdığı bilgilere göre, Selahattin Çuhadaroğlu, sekreteryasına gelen ajandadan Erdoğan'ın fotoğraflarını yırtıp attı.

Milli Görüş kökenli olan Selahattin Çuhadaroğlu, daha önce Saadet Partisi’nin ilçe başkanlığı ve belediye başkan adaylığı gibi süreçlerde bulunmuştu.