Erdoğan'ın 'müjdesi' Zonguldak'ta alkış ve sloganlarla karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz’de doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladığı müjde bazı Zonguldaklıları sevindirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan Karadeniz’e uğurladığı ve Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyetinde bulunan Fatih isimli sondaj gemisinin doğal gaz rezervini keşfettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını izleyen yurttaşlar açıklamanın ardından ardından "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Erdoğan'ın açıklamalarını dinleyen vatandaşlar, "Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğu" cümlelerinin ardından alkış tuttu.
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