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Erdoğan'ın 'müjdesi' Zonguldak'ta alkış ve sloganlarla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz’de doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladığı müjde bazı Zonguldaklıları sevindirdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2020 Cuma, 16:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan Karadeniz’e uğurladığı ve Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyetinde bulunan Fatih isimli  sondaj gemisinin doğal gaz rezervini keşfettiğini açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını izleyen yurttaşlar açıklamanın ardından  ardından "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Erdoğan'ın açıklamalarını dinleyen vatandaşlar, "Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğu" cümlelerinin ardından alkış tuttu. 

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