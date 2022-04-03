Erkekler pas vermeyince belediye başkanını antrenmana çağırdı

03 Nisan 2022 Pazar, 13:13

Burdur Göl Spor alt yapısında 3 yıldan bu yana futbol oynayan 2'nci sınıf öğrencisi Özge Gürol, kentte kız futbol takımı olmadığı için antrenmanlarda erkeklerle birlikte top koşturuyor.

Özge Gürol, "3 yıldır Göl Spor Takımı'nda futbol oynuyorum. Hiç kadın futbolcu gelmiyor. Gelmelerini istiyorum. Herkes 'futbol erkek oyunu' diyor. Erkeklerle futbol oynuyorum. Onlar bana pas vermiyorlar ben kızım diye, bu da beni üzüyor" dedi.

9 yaşındaki Özge, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz'e mektup yazarak destek istedi ve antrenmana davet etti. Küçük kız, yazdığı mektupta, "Sayın Başkanım ben Özge Gürol. 9 yaşındayım ve 3 yıldır Burdur Göl Spor Kulübü'nde futbol oynuyorum. Erkeklerle oynuyorum, onlar da bana kızım diye pas atmıyorlar. Sizden isteğim kız futbolculara destek vermeniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sizi halı sahaya davet ediyorum. Antrenmanlarımız saat 12.00'de başlayıp 17.00'ye kadar devam ediyor. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Başkan Ercengiz de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çok güzel bir mektup aldım. Futbolu seven ve oynayan Özge, pas vermeyen erkek oyunculardan şikayetçi. Söz veriyorum formamı giyip antrenmanına gideceğim ve ben pas vereceğim Özge'ye. Dünyayı güzellik kurtaracak, lütfen çocuklarımızın saflığında bakalım bu dünyaya" ifadesini kullandı.