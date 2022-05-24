Ermenistan’da protestoculardan Dışişleri Bakanlığı binasına baskın
Ermenistan'da protestocular, Azerbaycan ile yürütülen müzakereleri protesto etmek ve başbakanın istifasını istemek amacıyla Dışişleri Bakanlığını bastı.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da toplanan Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını isteyen yüzlerce muhalif, sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı binasına geldi. Binanın girişini kapatan ve içeri girmek isteyen protestoculara polis müdahale ederken taraflar arasında arbede çıktı.
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