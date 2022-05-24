Ermenistan’da protestoculardan Dışişleri Bakanlığı binasına baskın

Abone Ol google-news

Ermenistan'da protestocular, Azerbaycan ile yürütülen müzakereleri protesto etmek ve başbakanın istifasını istemek amacıyla Dışişleri Bakanlığını bastı.

İHA
24 Mayıs 2022 Salı, 16:03

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da toplanan Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını isteyen yüzlerce muhalif, sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı binasına geldi. Binanın girişini kapatan ve içeri girmek isteyen protestoculara polis müdahale ederken taraflar arasında arbede çıktı.

Haberin devamı...

Ermenistan Protesto Azerbaycan

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler