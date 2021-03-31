Erzurum’da adam boyu kar
Erzurum’da Tekman karayolu Palandöken geçidinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. 15 gündür kapalı olan yolun ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu.
2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidi yaklaşık 15 gündür kapalı olduğu için Tekman ulaşımı 160 kilometrelik Hınıs yolunu kullanarak yapılabiliyordu. Yaklaşık 2 metreyi bulan kar kalınlığı ekipleri zaman zaman zor durumda bırakırken, bazı bölgelerde tipinin de etkisiyle kar kalınlığı adeta tünelleri andırıyor.
Fırtına dolayısı ile bazı yerlerde kar kalınlığı 4 metreye ulaşırken kar savurma aracının yetersiz kaldığı bölgelerde yollar kepçe yardımı ile açılabiliyor.
Vatandaşlar, Palandöken geçidine yapılacak tünel ile hem Tekman-Erzurum karayolunun kısalacağını hem de Palandöken geçidinde böylesi mücadele yapılamayacağını dile getirdiler.
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