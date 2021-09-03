Esenyurt Belediyesi'nden skandal! Yaşamını kaybetti
Esenyurt Belediyesi tarafından kısırlaştırma ameliyatı yapılan köpek, iddiaya göre yaraları kapanmadan yetkililerin sokağa salması sonucu yaşamını kaybetti.
Edilen bilgiye göre, Esenyurt Belediyesi dün sokakta yaşayan bir köpeğe kısırlaştırma ameliyatı uyguladı. Fakat köpeğin vücudundaki açılan bölge tam olarak iyileştirilmeden sokağa bırakıldığı iddia edildi. Güzelyurt mahallesinde bir AVM'nin otoparkında, yurttaşlar tarafından iç organları sarkmış vaziyette görüntülenen köpek için, Esenyurt Belediyesi'nden yardım istendi. Saat 17.00'dan 21.00'a kadar köpek için yardım bekleyen yurttaşlar, hiçbir ekibin gelmemesi üzerine özel veterinere koştular. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen köpek yaşamını kaybetti.
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