Eşinin başına önce bardakla vurdu, sonra bıçakla saldırdı
Bu haberin içeriğinde, bazı okuyucularımızın rahatsız olabileceği ifadeler ve görüntüler bulunmaktadır... Manisa'nın Soma ilçesinde bir koca, kafede oturduğu eşinin başına önce önce bardakla vurdu daha sonra masadaki bıçakla saldırdı. Yaşananlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Olay Manisa'nın Soma ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kafede eşi İ.Ç. ve bebeğiyle oturan T.Ç., masadaki bardağı alarak bir anda kalktı. Eşi İ.Ç.'nin başına bardakla vuran T.Ç., daha sonra masadan aldığı servis bıçağıyla defalarca eşine vurmaya devam etti. Bunun üzerine olayı gören kafedeki iki kadın müşteri de T.Ç.'ye müdahale etmek istedi. Kendisini durdurmaya çalışan kadınlara da saldırıp darbeden T.Ç. kafeden kaçtı. Yaşanan olayın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan T.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre sonra Soma Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan T.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Başına aldığı bardak darbesiyle yüzünde kesikler olan İ.Ç. ise olay sonra kanlar içinde kaldı. Saldırgan kocanın vurduğu bıçak darbeleriyle de yaralanan İ.Ç. hastaneye kaldırıldı.
YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan yaşanan olay kafenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, T.Ç'nin eşine ve kendisine müdahalede bulunan 2 kadın müşteriye saldırması, koşarak kafeden kaçması yer alıyor.
Görüntüye, darbedilen İ.Ç'nin bebeğini koruması ve eşinin vücudunda bıçaklamaya çalıştığı yeri kontrol etmesi yansıyor.
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