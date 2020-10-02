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Eski AKP üyesi olduğunu belirten yurttaştan şoke eden iddia!

Sosyal medyada yayınlanan sokak röportajında eski AKP üyesi olduğunu belirten bir yurttaş, AKP'nin olası bir seçim kaybetme durumunda iç savaş çıkaracak insanlar yetiştirdiğini iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2020 Cuma, 14:01

Youtube'da yayınlanan bir sokak röportajı sırasında konuşan yurttaş, eski AKP üyesi olduğunu, partinin içinde çok tanıdığı olduğunu belirterek hükümeti eleştirdi. "Partinin içinde sağlam arkadaşlarım var" diyen yurttaş, "AKP teşkilatları olası seçim kaybetme durumunda iç savaş çıkaracak insanlar yetiştiriyorlar" iddiasında bulundu. 

Youtube'da Kendin Muhabir isimli kanalda yayınlanan röportajda vatandaş ayrıca hükümet, ekonomi ve Rıza Sarraf davasıyla ilgili de "sağlam kaynağım var" diyerek iddialarda bulundu. 

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