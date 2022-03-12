Esnafa kargo şubesinde karton bardak şoku

12 Mart 2022 Cumartesi, 12:41

Beylikdüzü'nde waffle dükkanı işleten Fatih Kaynarca, bir süre önce kendi restoranına ait logolu ve sloganlı karton bardak tasarladı ve bastırttı.

Üç bin adet bardağın Büyükçekmece'deki kargo şubesine geldiğini öğrenen Kaynarca, ürünlerini teslim almaya gitti. Teslim sırasında şube içerisindeki çöp kutusuna gözü takılan esnaf, kendi ürünlerinin kullanıldığını ve içindeki çay birikintileriyle çöpte olduğunu görünce sebebini sordu. Şube çalışanlarından “Başka bir firmadan aldık” yanıtını alan Kaynarca ikinci bir şok yaşadı.