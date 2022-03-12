Esnafa kargo şubesinde karton bardak şoku
Beylikdüzü’nde kendi restoranına ait tasarımlı karton bardak siparişi veren esnaf, kargodan ürünlerini teslim almaya gittiğinde bazı bardaklarının kargo çalışanları tarafından kullanılıp çöpe atıldığını görünce büyük şok yaşadı.
Beylikdüzü'nde waffle dükkanı işleten Fatih Kaynarca, bir süre önce kendi restoranına ait logolu ve sloganlı karton bardak tasarladı ve bastırttı.
Üç bin adet bardağın Büyükçekmece'deki kargo şubesine geldiğini öğrenen Kaynarca, ürünlerini teslim almaya gitti. Teslim sırasında şube içerisindeki çöp kutusuna gözü takılan esnaf, kendi ürünlerinin kullanıldığını ve içindeki çay birikintileriyle çöpte olduğunu görünce sebebini sordu. Şube çalışanlarından “Başka bir firmadan aldık” yanıtını alan Kaynarca ikinci bir şok yaşadı.
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