Esnafın kan ağladığı videoyu Akşener paylaştı

28 Ocak 2021 Perşembe, 10:01

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Adapazarı’nda koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan bir esnafın derdine ortak oldu.

İşlettiği lokantanın salgın nedeniyle kapalı olduğunu ödeyemediği kiralar nedeniyle tek celsede 1 milyon TL yatırdığı iş yerinden çıkarıldığını ve eşinin de esnaf olduğu için işletmesinin kapalı olduğunu belirten kadın esnaf yakınlarından gelen yardımlarla hayata tutunduklarını söyledi.

"DEVLET YARDIMI ALAMADIM"

Çocuğunun bebek bezine kadar arkadaş ve akrabalarının aldığını belirten kadın şöyle konuştu:

"Esnafa yapılan bize yapılan hiçbir yardım olmadı. Geçen açıklanan yardımların hiçbirinden faydalanamadım. Sadece bin TL bir destek aldım; 10 aydır benim devlet kanalından cebime giren bin TL para var. Onun dışında ne bir ev kirası ne bir borç erteleme. Kredi kartlarımızın hepsi icralık oldu. Onun dışından bütün bankalardan davalığız." ifadelerini kullandı.

O esnada Akşener, esnafa destek verirken "Tahliye almış dükkandan" dedi.

"MAHKEMEYE ALINMADIM TEK CELSEDE İŞ YERİMDEN ÇIKARILDIM"

Esnaf kadın sözlerine şöyle devam etti:

"Ben ilk celsede, tek celsede bana söz hakkı bile verilmeden tahliye edildim. Ben duruşmama giremedim. 9:55’te başlayan duruşmam 9:45’te başlatıldı; beni içeri dahi almadılar ve normalde adalet böyle mi? İnsan öldüreni 10 celsede içeri alamıyor bu adalet. Benim tek celsede yıllardır ödediğim kiralarım hiçe sayıldı ve pandemi döneminde ödeyemediğim kiralar yüzünden tek celsede ben şu an iş yerimden çıkarıldım." O esnada İYİ Parti lideri esnafın mahkeme sürecine ilişkin sözlerine "Özellikle kadın ölümlerinde" eklemesinde bulundu.

Çıkarıldığı iş yerine 1 milyon TL yatırım yaptığını dile getiren esnaf 30 bin TL için atıldığına dikkat çekti. Evinde de aynı duruma düşeceğinin altını çizen esnaf evinin de kira olduğunu iş veren olarak cebine bir TL girmediğini söyledi. Meral Akşener, devletin açıkladığı paketlere dikkat çekerek; "Önemli olan Esnafa şu paketi açtık bu paketi açtık denilip hiçbir şey alamaması." şeklinde konuştu.