Evinin önüne park ettiği traktörü yandı: 'Nasıl alev aldığını anlayamadık'
Aydın'da, Fatih Köse'nin evinin önünde park halindeki traktörü yandı. İlk müdahaleyi mahallelinin hortumla su sıkarak yaptığı yangın, gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Germencik ilçesi Park Mahallesi'nde yaşayan Fatih Köse, 1 yıl önce 260 bin liraya satın aldığı 09 FK 532 plakalı traktörünü, 27 Mart'ta evinin önüne park edip, bir iş için Germencik'ten ayrıldı. Aynı akşam, traktörün motor kısmından önce dumanlar, ardından alevler yükseldi.
Durumu fark eden komşuları, ilk müdahaleyi hortumlarla su sıkarak yaptı, durum itfaiyeye bildirildi. Gelen ekipler, alevler römorka ve eve sıçramadan yangını söndürdü.
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