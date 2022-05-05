Eyüpsultan'da raylara giren otomobile tramvay çarptı!

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Eyüpsultan’da raylara giren bir otomobile tramvay çarptığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2022 Perşembe, 10:23

Eyüpsultan’da raylara giren bir otomobile tramvay çarptığı belirtildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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