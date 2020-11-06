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Fahrettin Koca, İzmir depremi esnasında sağlık emekçilerinin ameliyathanedeki zor anlarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremde bir ameliyathanede çekilen görüntüleri paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 23:04

Sağlık Bakanı Koca, deprem anında sağlık emekçilerinin ameliyathanedeki anlarını paylaştı. Koca'nın paylaştığı videoda, 6,9 şiddetindeki deprem esnasında sağlık emekçilerinin hastanın başında beklediği ve durumu kontrol altında tutmaya çalıştıkları görülüyor.

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