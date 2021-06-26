Fakülte kapısı, velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla geç kalan gence açıldı
Konya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girenler, salonlara koronavirüs tedbirleriyle alındı. Son saniyelerde kapı kapanınca fakülte dışında kalan aday, velilerin görevlilere 'aç, aç' diye tezahürat yapmasıyla içeri alındı.
YKS'nin ilk oturumu için birçok üniversite adayı, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara erkenden geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen adaylar, daha sonra üst aramaları da yapılarak, sınav salonlarına alındı. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde sınava saniyelerle geç kalan aday, içeri alınmadı. Velilerin 'aç, aç' diye tezahürat yapmasıyla görevliler, kapıyı açıp, genci fakülteye aldı.
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