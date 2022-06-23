Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
Fatih'te yıkımı devam eden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski ek hizmet binasının çatısındaki büyük demir parça, vinçle sökülürken caddedeki araçların üstüne düştü. Bir kişi hafif şekilde yaralanırken, cadde trafiğe kapandı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Fatih Fuat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz yıllarda yıkımına karar verilen İBB'nin eski ek hizmet binasında bugün demir sökme işlemleri yapılıyordu. Çatıda bulunan demirler vinç aracılığıyla söküldüğü esnada, büyük demir parçası caddeye düştü.
Demir, şans eseri caddede park halindeki iki aracın üstüne düştü. Facianın eşiğinden dönülen olayda, bir kişi kafasından hafif şekilde yaralandı. Caddedeki esnaf duruma isyan ederken, olay yerinde henüz güvenlik önlemi alınmadığı görüldü. Düşen parça nedeniyle cadde trafiğe kapandı.
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