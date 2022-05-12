Fazıl Say'dan babasına 'Babam AFazıl Say'dan babasına 'Babam Ahmet Say' bestesi ile vedahmet Say' bestesi ile veda

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Ankara'da hayatını kaybeden, piyanist Fazıl Say’ın babası müzikolog ve yazar Ahmet Say için anma töreni düzenlendi. Fazıl Say, babası için bestelediği 'Babam Ahmet Say'ı ilk kez törende çaldı.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2022 Perşembe, 13:23

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın 87 yaşında hayatını kaybeden babası, müzikolog ve yazar Ahmet Say için Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstanlı, Ahmet Say'ın eşi Handan Say, yazar ve şair Ahmet Telli, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oyuncular Fırat Tanış, Mustafa Alabora, siyasetçiler, sanat camiasından isimler ve çok sayıda kişi katıldı.

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