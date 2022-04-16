Filipinler'de 'Megi fırtınası' facia yarattı: Ölü sayısı 167'ye yükseldi
Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 167'ye yükseldiği bildirildi. Afetlerde kaybolan 110 kişiden ise hala haber alınamıyor.
Inquirer News'ın Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, tropikal fırtına Megi'nin 10 Nisan'da karaya ulaştığı anımsatıldı.
Filipinler'de 'Agaton' adıyla da bilinen Megi'nin karaya çıktığı Visayas Adaları, fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlardan en çok zarar gören bölge oldu.
Doğu Visayas'ta 151, Batı Visayas'ta 11, Davao'da 3, Merkez Visayas'ta 2 kişi sel ve heyelanlarda hayatını kaybetti.
Böylelikle sel ve heyelanlar, toplamda 167 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Afetlerde kaybolan 110 kişiden ise hala haber alınamıyor.
Sel ve heyelanlar nedeniyle 1,9 milyon kişi tahliye edilirken, bunlardan 209 bin 162'si 959 tahliye merkezine yerleştirildi.
Diğer yandan, Tarım Bakanlığı verilerine göre, Megi'nin tarım sektörüne zararı 703 milyon Filipinler pezosunu (13 milyon 480 bin ABD doları) aştı. Megi nedeniyle en az 17 bin hektar tarım alanı zarar gördü.
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