Fındığı 'don' vurdu, zarar tespiti başlatıldı

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Küresel ısınmasının etkisiyle ani hava değişimlerinin yaşandığı Doğu Karadeniz'de fındık üretimi, olumuz etkileniyor. Bahar aylarında bile hava sıcaklarının sıfırın altındaki derecelere düşmesiyle yaşanan dondan etkilenen fındıktaki zarar ve rekolte kaybının tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, "Mevsimlerin dengesi değişti; gece hava hala soğuk. Bu sene fındıkta yüzde 40 oranında bir rekolte kaybı bekliyoruz" dedi.

DHA
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:20

Dünya fındık üretim ve pazarının merkezi, 'Türkiye'nin fındık ambarı' Doğu Karadeniz'de ağaçlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve küresel ısınmanın etkisiyle yeşerip döllenemedi. İklim değişikliğinin olumsuz etkilediği bölgede bahar aylarında bile hava sıcaklarının eksili derecelere düşmesiyle oluşan dondan etkilen fındıkta rekolte kaybı yaşandı. Bölge illerindeki zarar ve rekolte kaybının tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Rekolte kaybı, ağustos ayında hasada başlayacak üreticiyi endişelendirdi.

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