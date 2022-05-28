Fındığı 'don' vurdu, zarar tespiti başlatıldı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:20

Dünya fındık üretim ve pazarının merkezi, 'Türkiye'nin fındık ambarı' Doğu Karadeniz'de ağaçlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve küresel ısınmanın etkisiyle yeşerip döllenemedi. İklim değişikliğinin olumsuz etkilediği bölgede bahar aylarında bile hava sıcaklarının eksili derecelere düşmesiyle oluşan dondan etkilen fındıkta rekolte kaybı yaşandı. Bölge illerindeki zarar ve rekolte kaybının tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Rekolte kaybı, ağustos ayında hasada başlayacak üreticiyi endişelendirdi.

Haberin devamı...