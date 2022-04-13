Fırtınada çilek serası, birkaç saniyede 400 bin TL zarara uğradı

13 Nisan 2022 Çarşamba, 17:42

Sinop Mertoğlu köyünde serasında topraksız çilek üretimi yapan ve ihracat kapasitesine ulaşan çiftçi Ümit Çekirdek, meydana gelen fırtınada kurulma maliyeti 500 bin TL’ye ulaşan seranın brandasını patlattı.

Tam olarak 5 saniyede patlayan brandanın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Çiftçi Çekirdek, “Birden fırtına oluştu. Rüzgarımız vardı ama hafifti, biz burada seranın çevre betonunu döküyorduk. Ustaları bırakmaya gittim, giderken telefon geldi seranız patladı diye. Döndüğümde baktım ki, 10 dakikalık süreç, tabi o arada 1 dakikada mı nasıl olduysa bilemiyoruz, serayı bu hale götürdü. Serada 1 dönüm alanda zarar gördük, topraksız tarım yapıyoruz burada çilek üretimi yapıyoruz. Naylonu yeni değişmişti daha 10 gün önce değişmiştik. İçerideki çiçeklenme dönemindeyiz fidelerimiz de zarar gördü, demir aksamına da bayağı zarar vermiş. Zararımız toplam genel olarak 400 bin TL’yi bulur diye düşünüyoruz” dedi.

“DESTEK ALAMAZSAK YAPAMAYACAĞIZ”

Çekirdek, “Yardım talebimiz var, zaten bunun altında yapamayacağız çünkü bütün imkanlarımızı kullandık buraya gelene kadar. Devlet büyüklerimizden el vermelerini isterim” şeklinde konuştu. Yoğun olarak yerel piyasada pazar ve pastanelere ürün verdiğini belirten üretici, ihracat yapma boyutuna da yeni ulaştığı günlerde yaşadığı afet sonrası büyük maddi zarara uğradığını dile getirerek, gerekli yerlerden yardım yapılmazsa yaşadığı zararın altından kalkamayacağını sözlerine ekledi.