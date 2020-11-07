Foça'da 3 hektar alan yandı
İzmir'in Foça ilçesindeki makilik ve zeytinlik alan yangın çıktı. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.
Foça ilçe merkezine 1 kilometre mesafedeki Hilmi Dağı tepelerinde ve eski çöp döküm alanında bu sabah başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine yakın zeytinlik alana sıçradı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu, Orman Bölge Müdürlüğü ile Amfibi Görev Grup ve Foça Deniz Üs Komutanlığı unsurları tarafından yangına müdahale edildi. Askeri ve sivil unsurların ortak çalışması sonucu alevlerin önü yerleşim yerlerine 100 metre kala kesildi. Foça Kaymakamı Ali Çetin ve Belediye Başkanı Fatih Gürbüz çalışmalara nezaret etti. Çalışmalara saat 08.00?den itibaren bir yangın söndürme helikopteri de katıldı. Yangın 09.00 dolayında kontrol altına alındı. Yaşlı zeytin ağaçlarının da bulunduğu bölgede alevlerden 3 hektar alan etkilendi. Bölgede soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Yangınla ilgili olarak sabotaj ihtimali de dahil olarak soruşturma başlatıldı.
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