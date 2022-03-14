Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi, 7 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yolcu minibüsünün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İslahiye- Hassa kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre yolcu minibüsü, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkınca ağaca çarparak devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada yaralanan sürücü ile 6 kişi, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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