Gelecek Partisi'den Albayrak'ı kızdıracak video: ‘Delik büyük,yama küçük’

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 21:49

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘büyük müjdenin’ yankıları devam ediyor. Gelecek Partisi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda üç sene sonra yıllık 8 milyon dolar gelir getirecek keşfin Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın elinde iyi kullanılamayacağını vurguladı.

Bakan Albayrak’ın görev süresinde Merkez Bankası’ndan erittiği paranın 94 miyar dolar, Millî Gelir Kaybının 200 milyar dolar, kamunun borç artışının 750 milyar TL, kur artışından kaynaklanan kamu özel işbirlikçilerinden hazineye yüklenen borcun 400 milyar TL, Borsa İstanbul’da en büyük 30 şirketin değer kaybı 30 milyar dolar olduğu vurgulandı.

Videoda, "Bakan Albayrak’ın insafına kalmış Türkiye ekonomisinde açılan deliğin büyük bulunan yamanın ise çok küçük olduğu" söylendi.