Gelecek Partisi'den Albayrak'ı kızdıracak video: ‘Delik büyük,yama küçük’
Gelecek Partisi(GP), sosyal medya hesabı üzerinden Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı eleştiren bir video yayınladı. Videoda doğalgaz keşfinden gelecek 8 milyar doların Bakan Albayrak’ın yönettiği ekonomiye sadece ‘küçük bir yama ‘olduğu vurgulandı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘büyük müjdenin’ yankıları devam ediyor. Gelecek Partisi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda üç sene sonra yıllık 8 milyon dolar gelir getirecek keşfin Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın elinde iyi kullanılamayacağını vurguladı.
Bakan Albayrak’ın görev süresinde Merkez Bankası’ndan erittiği paranın 94 miyar dolar, Millî Gelir Kaybının 200 milyar dolar, kamunun borç artışının 750 milyar TL, kur artışından kaynaklanan kamu özel işbirlikçilerinden hazineye yüklenen borcun 400 milyar TL, Borsa İstanbul’da en büyük 30 şirketin değer kaybı 30 milyar dolar olduğu vurgulandı.
Videoda, "Bakan Albayrak’ın insafına kalmış Türkiye ekonomisinde açılan deliğin büyük bulunan yamanın ise çok küçük olduğu" söylendi.
Video Haberler
- Gelecek Partisi'den Albayrak'ı kızdıracak video
- Covid-19'a yakalanan hasta yaşadıklarını anlattı
- Dans ederek salça yapılan işyerine baskın
- Ata şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Şehit Anası Pakize Akbaba'dan Soylu'ya çağrı
- İstek şarkı düğünü savaş alanına çevirdi
- Otobüste kadına tokat: Kimse müdahale etmedi
- Parkın ortasında kadına şiddet
- Sulama ve içme suyunda altın aranacak
- Giresun'daki sel mağdurundan yardım çağrısı!