Gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir büfenin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Havalandırma boşluğundan çıkartılan kediyi büfe sahibi sahiplendi.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Saadettin Yalın Caddesi’nde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, büfe sahibi iş yerinin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğunda mahsur kaldığı belirlenen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler havalandırma boşluğunun duvarı, keserek delik açtı. Daha sonra itfaiye eri kediyi eliyle alarak havalandırma boşluğundan çıkarttı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kediyi, iş yeri sahibi sahiplendi.
Video Haberler
- Gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay gönderme
- Kapkaççı dehşeti kamerada
- Cemal Enginyurt ve Abdurrahman Uzun birbirine girdi
- Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi
- Özgecan'ın ailesinden 'Sapık Alihan'a suç duyurusu
- Antalya'da enişteye öldüresiye dayak kamerada
- Önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı
- Patlayıcı kullanarak en az bin 800 mahkumu kaçırdılar
- 'NASA' ve 'Elon Musk'ın telefonlarına yanıt vermedi