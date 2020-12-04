Gelincik, beyaz ve kahverengi görüntüsüyle poz verdi
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kış mevsiminde beyaz renge bürünmeye başlayan gelincik, iki rengi ile adeta poz verdi.
Dünyada oldukça yaygın türlerden biri olan ve çok hızlı hareket özelliğiyle bilinen gelincik, Pülümür ilçesinde görüntülendi. Özel sektörde çalışan ve doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Akyüz, kış öncesi renk değiştirmeye başlayan gelinciği görüntüledi. İlçeye bağlı Ardıçlı köyünde gelinciği görüntülediğini aktaran Akyüz, “Çalılık alanda gezinerek yiyecek arayan gelinciği yanımda bulunan kamerayla kayıt altına aldım. Çok hızlı hareket ettiği için çekim yaparken epey zorlandım. Ancak fotoğraflarını çektiğim zaman adeta poz verir gibi baktı” dedi.
Akyüz, daha önce de nesli tükenmekte olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşağın yanı sıra koruma altında bulunan dağ keçilerini görüntülediğini aktardı.
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