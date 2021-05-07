Geyik yaylaya geldi, kendini sevdirdi
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Halbur Yaylasında yol kenarında geyik gören iki kişi otomobil ile yanında durdukları geyiği sevdi.
İlçeye bağlı Halbur Yaylasında bir geyik yol kenarına indi. O esnada otomobil ile seyir halinde olan iki vatandaş yol kenarında otlayan geyiği görünce yanında durdu. Uysal tavır sergileyen geyik yanında duran insanlara rağmen kaçmayıp otlamaya devam etti. Bu esnada otomobilde bulunan bir kişi cep telefonu kamerası ile geyiği görüntülerken diğer arkadaşı da geyiğin yanına giderek başını okşadı. Cep telefonu ile geyiği görüntüleyen kişi, geyiğin yanına yaklaşan arkadaşına, "Ekmek getir verelim. Süsecek çok yaklaşma süser ha" diyerek uyardı.
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