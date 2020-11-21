Görünmez kaza kameralara yansıdı
Bursa’da sokak üzerinde hiçbir şeyden habersiz bekleyen adama, geri manevra yapan minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç yeniden ayağa kalktı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sokakta ileri doğru gidip geri manevra yapan bir minibüs, bekleyen adama çarptı.
Adam, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Ancak genç adam saniyeler içinden yeniden kalktı.
Çarpan minibüs sürücüsü ise ne olduğunu fark edemeden durdu.
Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- 'Muhalefete inanmıyorsa, kart ekstremi gösterebilirim'
- İçişleri'nden kısıtlamaya ilişkin yeni açıklama
- Bahçeli, erken seçim çağrısı yapacak
- İktidar sustu, Twitter durmadı
- Anketi açıkladı, Erdoğan'a 'emekli ol' mesajı verdi!
- Bakan Koca: O kişiyi görevden aldım
- Arınç'ın sözleri ortakları gerdi: 'Cumhur' karıştı
- Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye sert sözler
- Obama yeni kitabında Erdoğan'dan bahsetti
Video Haberler
- AKP destekçisi kadını sus pus eden soru!
- AKP'li ismin iddiasını çürüten görüntüler!
- Sahibi tarafından terk edildi! Bakanlık devrede
- Mahalleli ve motosikletli kuryeler tarafından dövüldü
- Turist çifte polisten ceza
- Görünmez kaza kameralara yansıdı
- Anketi açıkladı, Erdoğan'a 'emekli ol' mesajı verdi!
- Kıyafetleri ile denize girip köpeği boğulmaktan kurtardı
- ABD'de dehşetin görüntüleri!
- Sular çekilince, eski yapılar ortaya çıktı