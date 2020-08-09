Grup Yorum konserine polis müdahalesi! Çok sayıda gözaltı
Grup Yorum'un bugün saat 15.00'de Yenikapı'da gerçekleştireceği '9. Bağımsız Türkiye' konseri polis tarafından engellendi.
Grup Yorum'un bugün saat 15.00'de Yenikapı'da gerçekleştireceği '9. Bağımsız Türkiye' konserine polis müdahale etti. Konser alanına giriş çıkışlar kapatıldı. Çok sayıda kişinin polisin sert müdahalesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.
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