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Grup Yorum konserine polis müdahalesi! Çok sayıda gözaltı

Grup Yorum'un bugün saat 15.00'de Yenikapı'da gerçekleştireceği '9. Bağımsız Türkiye' konseri polis tarafından engellendi.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2020 Pazar, 16:03

Grup Yorum'un bugün saat 15.00'de Yenikapı'da gerçekleştireceği '9. Bağımsız Türkiye' konserine polis müdahale etti. Konser alanına giriş çıkışlar kapatıldı. Çok sayıda kişinin polisin sert müdahalesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

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