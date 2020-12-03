Gürsel Tekin: 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli'
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı Youtube programında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu söyledi. Gürsel Tekin bu ismin herkesin kabul ettiği bir isim olduğunu ifade etti.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Youtube'da Polemik Haber'in konuğu oldu.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının hazır olduğunu ifade eden Tekin şunları söyledi:
"Millet İttifakı'nın lokomotifi CHP'dir. CHP sorumlu davranmak zorundadır. Yani sistemin bize dayatmış olduğu yüzde 50.1 ne yazık ki bunu gerektiriyor. Sayın genel başkanın buradaki çabası takdire şayan. Hiç o konuda bir eleştirim yok. Ama CHP'nin adayı olmaz olur mu? Elbette CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı var. Ama adayınızı bugünden ilan etmeye kalkarsanız Millet İttifakı dışında dahil olabilecek birçok siyasi partinin de önünü kesersiniz."
ADAY HAZIR
"Yoksa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir isim. Ama aynı adayın Millet İttifakı için bugünden kabul görüp görmeyeceğini bugünden karar verirsek tam da Cumhur İttifakı'nın isteyeceği tuzağa düşeriz. Kimse merak etmesin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır" şeklinde cevap verdi.
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