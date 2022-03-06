Gürültü yaptığı için kendisini uyaran 3 kişiye döner bıçağıyla saldırdı
Şişli’de bir şahıs, gürültü yaptığı için kendisine uyaran 3 kişiye döner bıçağıyla saldırdı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Geçen Perşembe günü saat 23.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen Musa K. (40), yaşadığı binanın önünde bağırarak küfür etmeye başladı.
DÖNER BIÇAĞIYLA UYARANLARA SALDIRDI
Şahıstan rahatsız olan çevredeki 3 kişi ise onu uyararak sessiz olmasını söyledi. Bunun üzerine şahısla diğerleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Musa K. evine girerek döner bıçağı aldı. Elinde bıçakla kendisini uyaran kişilere saldıran şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Taraflar yaşadıkları arbede sonucunda ayrılırken, kimse yaralanmadı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
DÖNER BIÇAKLI SALDIRGAN SERBEST KALDI
Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Musa K.’yi ve diğer 3 kişiyi gözaltına aldı. Döner bıçağına el konulan Musa K. emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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