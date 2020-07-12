Güzelliğine kavuşmak için yardım bekliyor

12 Temmuz 2020 Pazar, 09:57

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi İskan Evleri semtinde oturan Berna Çiftçi, doğuştan engelli olarak hayata gözlerin açtı. El ile ayak parmakları yapışık ve kafatasında problem olan Çiftçi, 12 kez ameliyat geçirdi. Maddi durumları olmadığı için ameliyatlarının devamını getiremeyen aile, şimdilerde omuz kayması yaşayan ve geceleri sancıdan uyuyamayan kızlarına yardım edilmesini bekliyor.

"BEN BİR BABAYIM YÜREĞİM YANIYOR"

Emekli maaşıyla kızının ameliyatlarını yapamadığını belirten baba Mahmut çiftçi kızının sancılarının kendisinin yüreğini yaktığını söyledi. Çiftçi, "Kızım Berna Çiftçi 21 yaşında doğuştan engelli, kafası yayılıyordu ve gözü dışarıdaydı. Elleri ve ayakları yapışıktı, doktora götürdük onlar da kızımın büyümesi gerektiğini 6 yaşlarında müdahale edebileceklerini söyledi. Kızımı Ankara’ya götürdüm, ameliyat ettim. Beyni ameliyat ettik, açtılar gözü dışarıdaydı içeri aldılar. Bir yıl sonra bir kez daha beyinden ameliyat etmeleri gerektiğini söylediler, Ankara’da tekrar ameliyat ettiler beyinden fakat gözü tekrar dışarı aldılar. Şimdilerde ise ayakları ve omuzundan dolayı gece uyuyamıyor. Dirsek kapakları dönük, omzunun düz olması için onların düzelmesi gerekiyor. Ameliyat etmediğimiz sürece omuzları aşağı doru inerek sancı yapıyor. Maddi durumumuz olmadığı için, bugünlere kaldı. Şimdiye kadar 12 ameliyat geçirdi, maddi durumum yok tedavi edemiyorum. Ben bir babayım yüreğim yanıyor, kızıma yardım edilmesini ve tedavi yapılmasını acı çekmemesini istiyorum" dedi.

"GÜZEL GÖRÜNMEK İSTİYORUM"

21 yaşındaki Berna Çiftçi ise girdiği ortamlarda güzel görünmek istediğini bunun için tedavisi yapılması gerektiğini belirterek, acılarının geçmesi için yardım beklediğini söyledi.