Bakan Karaismailoğlu, ulaştırma muhabirlerinin sorularını yanıtladı: 'Adaylık' ve 'Kanal İstanbul' açıklaması

15 Nisan 2022 Cuma, 13:18

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, The Ankara Otel'de düzenlenen iftar programında ulaştırma muhabirleriyle bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.









Yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, ülkenin 2053'e kadar karşılaşacakları olaylara karşı planların hazırlandığını belirtip 2053'e kadar 198 milyar dolarlık yatırım yapılacağını, demiryolu ve haberleşme ağırlıklı yatırım dönemine girildiğini kaydetti.