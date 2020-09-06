Haberin Var Mı İnisiyatifi'nden tutuklu gazetecilerle dayanışma çağrısı: 9 Eylül'de Çağlayan'dayız

06 Eylül 2020 Pazar, 23:17

Haberin Var Mı İnisiyatifi, gazeteciler Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'in Libya’da şehit olan MİT görevlisinin kimliğini açıkladıkları gerekçesiyle yargılandığı davanın 9 Eylül'de İstanbul Çağlayan Adiyesi'nde görülecek ikinci duruşması için dayanışma çağrısında bulundu.

İnisiyatif tarafından yapılan çağrıda, "Sadece gerçeği savundukları ve baskıya boyun eğmedikleri için yargılanan gazetecilerin duruşması 9 Eylül'de Çağlayan'da görülecek. Basın özgürlüğü, haber alma hakkı ve adalet için İstanbul Adliyesi’nde olacağız. Susmayacağız" denildi.

NE OLMUŞTU?

Libya’da şehit olan MİT görevlisinin kimliğini açıkladıkları gerekçesiyle 7 gazeteci ve bir belediye çalışanının yargılandığı davada mahkeme ara kararında gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel'in tutukluluğunun devamına; Ferhat Çelik, Aydın Keser, Barış Terkoğlu'nun tahliyesine karar verilmişti. Erk Acarer hakkında da yakalama kararı çıkarılmış, dava da 9 Eylül'e ertelenmişti.