Haberin Var Mı İnisiyatifi'nden tutuklu gazetecilerle dayanışma çağrısı: 9 Eylül'de Çağlayan'dayız
'Haberin Var Mı' İnisiyatifi, tutuklu gazeteciler Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve tutuksuz yargılanan Barış Terkoğlu, Aydın Keser, Ferhat Çelik'in 9 Eylül'de Çağlayan Adliyesi'nde görülecek davanın ikinci duruşması için çağrıda bulundu. Ayrıca inisiyatif, koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi uyarısı da yaptı.
Haberin Var Mı İnisiyatifi, gazeteciler Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'in Libya’da şehit olan MİT görevlisinin kimliğini açıkladıkları gerekçesiyle yargılandığı davanın 9 Eylül'de İstanbul Çağlayan Adiyesi'nde görülecek ikinci duruşması için dayanışma çağrısında bulundu.
İnisiyatif tarafından yapılan çağrıda, "Sadece gerçeği savundukları ve baskıya boyun eğmedikleri için yargılanan gazetecilerin duruşması 9 Eylül'de Çağlayan'da görülecek. Basın özgürlüğü, haber alma hakkı ve adalet için İstanbul Adliyesi’nde olacağız. Susmayacağız" denildi.
NE OLMUŞTU?
Libya’da şehit olan MİT görevlisinin kimliğini açıkladıkları gerekçesiyle 7 gazeteci ve bir belediye çalışanının yargılandığı davada mahkeme ara kararında gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel'in tutukluluğunun devamına; Ferhat Çelik, Aydın Keser, Barış Terkoğlu'nun tahliyesine karar verilmişti. Erk Acarer hakkında da yakalama kararı çıkarılmış, dava da 9 Eylül'e ertelenmişti.
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