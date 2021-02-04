Habertürk'te sinirler bir anda gerildi: Bana ne söyleyeceğimi dikte edemezsiniz
Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında Elfin Tataroğlu ve Hasan Öztürk arasında gergin bir tartışma yaşandı. Tataroğlu, Öztürk'e "Bana ne söyleyeceğimi dikte edemezsiniz" diyerek çıkıştı.
Veyis Ateş'in moderatörlüğünde Türkiye'nin Nabzı programına bu hafta Hadi Özışık, Hasan Öztürk, Elfin Tataroğlu ve Deniz Zeyrek konuk oldu.
Boğaziçi ve yeni anayasa çalışmalarının konuşulduğu programda bir ara Gezi Olayları'ndaki provokatör FETÖ'cüleri sayan Elfin Tataroğlu'na Hasan Öztürk'ten müdahale geldi. Öztürk, "Diğer terör gruplarını da sayın, koşarken belinden tabancası düşen terör örgütü üyelerini de sayın. FETÖ'cüler provoke etti tamam ama onları da saymanız gerekiyor." dedi.
Bunun üzerine Elfin Tataroğlu da "Bana ne söyleyeceğimi dikte edemezsiniz." diyerek tepki gösterdi.
Bunun üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.
Bir anda gerginleşen ortamı yumuşatmaya çalışan Veyis Ateş, çareyi reklama gitmekte buldu.
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