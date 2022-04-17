Hafif ticari aracın denize uçma anı kamerada

17 Nisan 2022 Pazar, 09:50

Olay, dün gece Karaburun sahilinde meydana geldi. Hasan Aşaboğa isimli sürücü, hafif ticari aracıyla Karaburun sahilindeki balıkçı barınağının bulunduğu yere geldi. Bir süre sahilde arkadaşıyla birlikte bekleyen Aşanboğa, sahilden ayrılmak üzere aracını çalıştırdı. Sürücü Aşanboğa, hareket ettikten sonra direksiyon kontrolünü kaybedince aracıyla denize uçtu. Sürücü Aşanboğa ve arkadaşı, çevreden yardıma koşan yurttaşlar tarafından suyun içinden çıkarıldı. Hafif ticari araçta bulunan sürücü ve arkadaşı kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı sahildeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Denize uçan hafif ticari araç, olay yerine gelen vinç ve çekici yardımıyla denizden çıkarıldı.

