Halatı kopan asansörde mahsur kalan işçi kurtarıldı

02 Haziran 2022 Perşembe, 16:10

Olay, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 9 katlı binanın 8'inci katında dış cephesinde sıva çalışması yapan İdris Koç (27) asansörün halatının kopmasıyla asılı kaldı.

Koç'un asılı kaldığını görenler 112 ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye erleri mahsur kalan işçiyi 1 saat süren çalışmanın ardından kurtardı. Koç, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

