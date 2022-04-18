Halı sahada evlilik teklifi

18 Nisan 2022 Pazartesi, 11:23

Kayseri amatör küme takımlarından Meysuspor'un eski futbolcularından Kadir Dana, halı saha maçında kız arkadaşı Esma Bilgin'e evlilik teklifi etti. İkili mücadele esnasında sakatlandığı bahanesi ile kendisini yere bırakan ve acılar içerisinde kıvranıyormuş gibi yapan Kadir Dana, fizyoterapist olan kız arkadaşı Esma Bilgin'in saha içerisine girip müdahale etmek istediği anda cebinden evlilik yüzüğünü çıkardı. Kız arkadaşına evlilik teklifi eden Kadir, Esma'dan olumlu yanıt aldı.

Çift, saha içerisinde birbirlerine sarılarak o anın mutluluğunu yaşarken halı saha arkadaşları da meşaleler ile çifte eşlik etti.



