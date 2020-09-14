Haliç Üniversitesi'nin bahçesindeki restoranda yangın
İstanbul Sütlüce'de bulunan özel bir üniversitenin yanında bulunan restoranda yangın çıktı.
Olay yerine çık sayıda itfaiye sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken alevler çevrede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
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