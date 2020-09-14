Abone Ol google-news

Haliç Üniversitesi'nin bahçesindeki restoranda yangın

İstanbul Sütlüce'de bulunan özel bir üniversitenin yanında bulunan restoranda yangın çıktı.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2020 Pazartesi, 12:59

Olay yerine çık sayıda itfaiye sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken alevler çevrede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Video Haberler