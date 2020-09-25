Halil Sezai olayında yeni görüntüler: Komşusu baltayla kapısına gitmiş

25 Eylül 2020 Cuma, 10:05

Halil Sezai'nin 65 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'e saldırdığı, hatta Meriç yere düştüğünde Kelime-i şehadet getirince "ezan mı okuyorsun sen" diyerek dövmeye devam ettiği iddia edilmişti.

Medya Faresi'nin haberine göre, yeni görüntülerde, Halil Sezai'nin evinin önüne defalarca gelen Hüseyin Meriç adlı komşusunun, ağır hakaretlerde bulunduğu, sürekli küfürler yağdırdığı görülüyor. Ayrıca yaşlı adamın elinde baltayla geceyarısı Halil Sezai'nin evinin kapısında tehditte bulunduğu, başka bazı kişilerin elinde silahla kapıya dayandığı kameralara yansıdı.



