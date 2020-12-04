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Haluk Levent'ten "Siyasete girer misin?" sorusuna yanıt

Sanatçı Haluk Levent “Toplumsal baskı olursa siyasete girer misiniz?” sorusuna da yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2020 Cuma, 09:12

AHBAB’ın kurucusu sanatçı Haluk Levent, radyocu ve televizyoncu Adem Metan’ın Youtube kanalına konuk oldu.

Röportajda Haluk Levent, Adem Metan’ın “Toplums al baskı olursa siyasete girer misiniz?” sorusuna da yanıt verdi.

Sanatçı Levent o soruya, “imkansız” diyerek yanıt vererek, “Girersem, içerisinde bulunduğum siyasi partiden hemen atılırım” ifadelerini kullandı.

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