Hastanede skandal görüntüler! Sesini sosyal medyadan duyurdu

13 Ekim 2020 Salı, 09:29

Babasının 39 derece ateşi olduğu ve Covid-19 testinin pozitif olduğunu söyleyen Seray, “10 saatin ardından şehir hastanesinde yer olduğunu söylediler. Hastane çalışanları babamın yanında durmam gerektiğini belirttiler. Üzerimde hiçbir koruyucu giysisi olmadan ambulansa binmemi ve onlarla hastaneye kadar gitmem gerektiğini söylediler” ifadelerini kullandı.

BAYGIN BABAMIN TİŞÖRTÜNÜ KAPATMAMI İSTEDİ

Seray, Twitter hesabından babasının testinin pozitif çıkmasının ardından, gelen 112 sağlık çalışanlarıyla yaşadıkları durumu şöyle anlattı:

“Babamı 39 derece ateşle covid pozitif teşhisiyle dün Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırdılar. Hastane çalışanları babamın yanında durmam, bütün ihtiyaçlarını benim karşılamam gerektiğini belirttiler. Yaklaşık 10 saatin ardından şehir hastanesinde boş yer olduğunu ve oraya transfer edeceklerini söylediler. Yaklaşık 2 saatlik bekleyişin ardından 112 ambulansı geldi ve baygın halde olan babamı hastane sedyesinden ambulans sedyesine taşımak için benim kaldırmam gerektiğini söyledi. Ambulansta gelen kapalı bayan babamın açık tişörtünü kapatmamı söyledi. ‘Madem 90 yaşındaki bir erkeğe dokunamıyorsunuz, bu işi neden yapıyorsunuz’ diye sorduğumda bu seni ilgilendirmez diye cevap verdi”

“ÜZERİMDE HİÇBİR KORUMA GİYSİSİ OLMADAN AMBULANSA BİNMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER”

Babasını Bilkent Şehir Hastanesi’ne götürecek ambulansa üzerinde hiçbir koruyucu giysi olmamasına rağmen kendisinin de binmesinin istendiğini söyleyen Seray, “Üzerimde hiçbir koruma giysisi olmadan ambulansa binmem gerektiğini ve babamı tutup Ankara Şehir Hastanesine kadar onlarla ambulans içinde gelmem gerektiği söylediler. Çünkü hastane babamla ilgilenmemek için durumunun yoğun bakımlık olmadığını ve servise yatırılmasını söyledi. Eğer servise kaldırılırsa refakatçi olarak yanında kalmam gerektiğini, kimsenin ilgilenmeyeceğini söylediler. Eşimi gecenin o saatinde arabada bırakamayacağımı ve arkadan aracımla ambulansı takip edeceğimi söylediğimde uzun uğraşlar sonucu babamı götürmeyi kabul ettiler. Siz bu durumda acaba hangi sosyal mesafeden kastediyorsunuz sayın bakanım” dedi.

Seray, babasının baygın halde bulunduğu videoyu da yayınlayarak, “Burada da 112 hemşiresinin dokunamadığı, baygın halde bulunan, eli kolu sedyeye bağlı halde babamın videosunu görebilirsiniz” paylaşımında bulundu.

Tüm bu yaşananların ardından bir paylaşım daha yapan Seray, Sağlık Bakanlığı’nın kendisiyle iletişime geçtiğini, konuyla ilgili bilgi alınarak adli inceleme başlatıldığının belirtildiği bilgisini verdi.