Hatay'da korkutan hortum
Hatay'da çıkan hortum, amatör kamera tarafından görüntülendi.
Öğleden sonra sıcak havanın etkisini azaltmasının ardından çıkan rüzgar, kısa süre sonra hortuma neden oldu. Hassa ilçesinde çıkan kum hortumu korkulu anlar yaşattı. Amatör kamera tarafından görüntülenen kum hortumu kısa süre sonra etkisini kaybetti.
Video Haberler
- Hatay'da korkutan hortum
- Dehşette, ilk müdahaleyi yapan kişi bakın kim çıktı
- ‘Mafya hizmetleri’ni sosyal medyadan böyle reklam yaptı
- Parkta feci olay! Küçük çocuk 5 metreden düştü
- Gözyaşlarıyla anlattı: Hem dövüp hem taciz ediyordu
- Paris’te korkutan patlama sesi kamerada
- Akıllara durgunluk veren olay! Düşme anı kamerada
- Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama
- “Ben çıkıyorum da sen niye çıkacaksın” tekmesi
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları