Hayati uyarı: Bu işin şakası yok! Doktor hastane odasından video çekti
Manisa Soma Devlet Hastanesi'nde corona tedavisi gören Dahiliye Uzmanı Dr. Canan Sabay, sosyal medyada paylaştığı video ile vatandaşları uyararak, "Hiç maskesiz, sipersiz çalışmadım, çok korundum ama yine de olmadı. Zor durumda kalmadıkça lütfen kalabalık ortamlara girmeyin, teması azaltın. Bu işin şakası yok" ifadelerini kullandı.
Dahiliye Uzmanı Dr. Canan Sabay'ın 14 Kasım'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Manisa Soma Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları servisinde tedavi altına alınan Dr. Canan Sabay, hasta odasından sosyal medya hesabından paylaştığı video ve mesajla, herkesi alınan tedbirlere uyma ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama konusunda uyardı.
"MASKESİZ SİPERSİZ ÇALIŞMADIM"
Paylaştığı videoda güçlükle nefes alıp verdiği görülen Dr. Sabay, kurallara dikkat ederek çalıştığını ve yine de karonavirüsün kendisine bulaştığına dikkat çekti.
Dahile Uzmanı Dr. Canan Sabay yaptığı paylaşımda, "Bir sürü mesaj alıyorum. Bir sürü telefon. Kesik nefesim dışında iyiyim. Hiç maskesiz, sipersiz çalışmadım, çok korundum ama yine de olmadı. Zor durumda kalmadıkça lütfen kalabalık ortamlara girmeyin, teması azaltın. İhtiyaçlarınızı internetten alın. Sokağa çıkmayın, hepinizi çok seviyorum" dedi.
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