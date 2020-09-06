HDP Sakarya’ya heyet gönderiyor

06 Eylül 2020 Pazar, 18:52

HDP'den yapılan açıklamaya göre, Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Sakarya’da saldırıya uğrayan tarım işçilerinden Hamdin Demir'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kürt işçilere yönelen bu saldırının her koşulda hesabını soracaklarını belirten Sancar, saldırının detaylarına ilişkin işçilerden bilgi aldı. Partiden yapılan açıklamada yarın Parti Sözcüsü Ebru Günay, Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz’in işçileri ziyaret edeceği belirtildi.