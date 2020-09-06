HDP Sakarya’ya heyet gönderiyor
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Sakarya’da saldırıya uğrayan tarım işçilerini arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. HDP Sözcüsü Ebru Günay, Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz yarın işçileri ziyaret edecek.
HDP'den yapılan açıklamaya göre, Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Sakarya’da saldırıya uğrayan tarım işçilerinden Hamdin Demir'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kürt işçilere yönelen bu saldırının her koşulda hesabını soracaklarını belirten Sancar, saldırının detaylarına ilişkin işçilerden bilgi aldı. Partiden yapılan açıklamada yarın Parti Sözcüsü Ebru Günay, Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz’in işçileri ziyaret edeceği belirtildi.
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