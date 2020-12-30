Herkesin merak ettiği Berat Albayrak sorusu

30 Aralık 2020 Çarşamba, 12:54

Altay, dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kuru ekmek yendiği vakit insanların doyduğu kanaatini taşıyan bir AKP ile karşı karşıya bulunulduğunu söyledi. Altay, konuya ilişkin şunları söyledi:

"İki kaybımız var. Kur düşükken kaybolan 128 milyar dolardan bahsediyorum. Bu aziz milletimizin parasıdır, milletin parasıdır, beytülmaldir. Dolar yükselmeden piyasaya sürülen 128 milyar kimlere verilmiştir? Kimler düşük kurla Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları iç etmiştir. Bu vahim, acı kaybın bulunması lazım.

"KAYBOLAN BİR DAMAT VAR"

Bir kaybımız daha var. Boşalan hazineden sonra kaybolan bir damat var. 128 miyar dolar kayıp, damat da kayıp. Damat nerede? Bu ülkede Hazine ve Maliye Bakanlığı, öncesinde Enerji Bakanlığı yapmış bir kimsenin istifa ettikten sonra nerede olduğunu bilmek siyasette şeffaflığın da bir gereğidir. Sağlık sorunu var ise Allah'tan acil şifa dilerim. Ama devletin hazinesi ve maliyesinin teslim edildiği bir damat istifa edip orta yerden kaybolmuşsa bu kayıptır. Bu kaybın da bulunması lazım."

BİR TEPKİ DE GELECEK PARTİLİ ÖZDAĞ'DAN

Albayrak’ın sessizliği kamuoyunda merak konusu olmaya devam ederken bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve 24,25 ve 26. Dönem Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'dan geldi.

Özdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Berat Albayrak nerede?" diye sordu.

Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

51 gün oldu! Evet, tam ellibir gün önce bu ülkenin en kudretli ikinci adamı idi. Ülkenin 130 milyar doları hiç edilirken müjdeler veriyordu. Sadece bir bakan da değildi, CB damadı idi. Sonra bir gece yarısı aniden kayboldu. Siyasi ve insani olarak soruyorum: Berat Albayrak nerede?

İŞTE O PAYLAŞIM

51 GÜN OLDU



Evet tam ellibir gün önce bu ülkenin en kudretli ikinci adamı idi. Ülkenin 130 milyar doları hiç edilirken müjdeler veriyordu. Sadece bir bakan da değildi, CB damadı idi. Sonra bir gece yarısı aniden kayboldu. Siyasi ve insani olarak soruyorum:B. Albayrak nerede? — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) December 29, 2020



