Heyelanda toprağın içinden tarih çıktı

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Bartın’ın Aşağıdere köyünde meydana gelen heyelanlı alanda yapılan çalışmalarda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ve bereketi simgelediğine inanılan kireç taşından yapılmış Phallos türü obje bulundu.

İHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 15:10

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde meydana gelen heyelan sonrası bölgede yol açma ve toprak yığınlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleri ile yürütülen çalışmalar sırasında toprak içerisinde çapı yarım metre, uzunluğu bir metre ebatlarında olan kireç taşından yapılmış obje bulundu.

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Bartın Heyelan tarihi eser

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