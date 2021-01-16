Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
Nepal'de, Himalaya dağlarındaki Kapuche Buzul Gölü yakınlarında meydana gelen çığ felaketi bölgedeki turistlerin kamerasına yansıdı.
Nepal'de, Himalaya dağlarındaki Kapuche Buzul Gölü’nün yakınında çığ felaketi yaşandı. Çığ düşme anları ise, bölgedeki otelde konaklayan bir turist tarafından an be an kaydedildi.
Turist, düşme anını heyecanla anlattı. Felaketi kayda alan Shambhu Adhikari adlı turist “Bu, hayatımın en heyecan verici ve müthiş deneyimiydi. Şansıma çabucak yoldan çekildim, hayatımı ve gitarımı kurtardım. Böylesine inanılmaz bir manzara görebildiğim için çok mutluyum. Kapuche Gölü muhteşem. Nepal'in sekizinci harikası" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Himalayaların en yüksek zirvelerinden olan Annapurna Dağı yakınlarında geçtiğimiz yıl Ocak ayında 3 bin 230 metredeki kamp yerinde yoğun kar yağışının ardından çığ düşmüş, 7 kişi hayatını kaydetmişti.
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