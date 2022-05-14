Hindistan'da yangın faciası: 27 ölü, 40 yaralı

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Hindistan'ın Delhi kentinde bir binada çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:07

NDTV'nin haberine göre, kentin batısındaki Mundka metro istasyonu yakınında 4 katlı bir binada yangın çıktı.

Delhi Polisi, yangında en az 27 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis, binanın ilk ve ikinci katından yaklaşık 60 kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yangının büyüklüğü nedeniyle ölü sayısının artabileceği ifade ediliyor. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

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