Hulusi Akar ve komutanlar sınır hattında: 'Kilidi kapatacağız'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğuna dair haberin ardından komuta kademesiyle birlikte önce Mardin'e, ardından Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümeni'ne gitti. Akar, "Pençe serisi harekatlarımız devam ediyor. Bu bir zincir, zincirin son halkası da Pençe Kilit Operasyonu. Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında, mağarada sıkıştırılan bir grup teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece Pençe Kilit Operosyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi.
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