Hulusi Akar ve komutanlar sınır hattında: 'Kilidi kapatacağız'

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:37

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında, mağarada sıkıştırılan bir grup teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece Pençe Kilit Operosyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi.



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